Детей-маугли из Подольска вывезли из захламленной квартиры, они в больнице

Сотрудники полиции вывезли троих детей из захламленной квартиры в Подольске. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

По ее словам, дети двух, четырех и 12 лет проживали в антисанитарных условиях. В момент выявления ситуации отец семейства находился в алкогольном опьянении и в квартире присутствовали посторонние. Сейчас вывезенных из этой квартиры детей обследуют, они получают все необходимое им лечение.

По словам детского омбудсмена, семья непростая, но раньше в поле зрения органов системы профилактики не попадала. Теперь же ими займутся комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки.

«Надеюсь, что в семье все наладится и дети будут жить с мамой — в нормальных условиях и, главное, в безопасности. Буду следить за судьбой детей», — написала Мишонова.

Ранее кадры из дома, где ютились дети, попали в распоряжение «360». На них видно, что вся площадь жилища завалена хламом.