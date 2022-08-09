Детей-маугли нашли в захламленной квартире в Подольске

В захламленной квартире в Подольске нашли троих детей-маугли. Им приходилось выживать в куче тряпья и мусора.

Кадры из дома, где ютились дети, попали в распоряжение «360». На них видно, что дом давно не знал капитального ремонта: оконные рамы сильно обветшали, лестничный проем не выглядит свежевыкрашенным, а на стенах остались надписи. Кроме того, часть интерьера — почтовые ящики и двери — выглядят совсем не новыми.

При этом соседи толком ничего не знают о существовании детей-маугли в их подъезде. Один из жильцов сказал, что он никогда не слышал плача или криков от соседей.

Снимки с состоянием квартиры также попали в распоряжение «360». На них видно, что вся площадь жилища завалена хламом. Уборная находится в неприглядном состоянии. Ванна завалена посудой, а стены санузла сожрала плесень.

Источник фото: телеканал «360»

Жилая комната явно не соответствует своему названию: обои на стенах будто ободраны, а из спального места клоками торчит наполнитель. Постеленный на полу ковер давно потерял яркость из-за пыли. Немалая часть комнаты заставлена тюками с одеждой.

Источник фото: телеканал «360»

При этом кухня выглядит не менее жутко: напольное покрытие местами отодрано, из стиральной машины вываливается одежда, а на плите стоит засаленная посуда.