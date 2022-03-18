«Ажиотаж от эмоций». Песков заявил об отсутствии причин скупать гречку и сахар

Объективных причин, чтобы бежать в магазины и скупать из-за ажиотажа гречку, сахар и туалетную бумагу, нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил о том, что похожая ситуация была во время локдауна в пандемию.

По его мнению, есть покупатели, которые, вероятно, не могут справиться с эмоциями. Таким образом, ажиотаж в магазинах носит исключительно эмоциональный характер.

«Ну понятно, что кто-то не может совладать с эмоциями, но если знать информацию, то понимаешь, что нет потребности бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее», — подчеркнул он.

Песков отметил, что в нынешней ситуации хорошо работает Минпромторг. Ведомство также напоминает россиянам о том, что причин скупать продукты в магазинах нет.

«Вспомните ажиотаж в первую неделю локдауна. Несмотря на все заверения Минпромторга, все бежали в магазины и закупали гречку и так далее. Потом выяснялось, что никуда она не исчезает, что гречки завались. Но сейчас также это эмоциональный характер носит», — заключил представитель Кремля.