Минпромторг заявил о достаточных запасах предметов гигиены

Запасов предметов женской гигиены и детских подгузников на складах торговых сетей хватит на два три месяца. Кроме того, у производителей есть объемы сырья для производства этих товаров в пределах двух-трех месяцев. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Он напомнил, что производством товаров женской гигиены и подгузников в России занимается 15 предприятий.

«У нас запасов в сетях сделано очень-очень много — то есть от двух до трех месяцев. Во-вторых, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже от двух до трех месяцев», — заявил Евтухов.

Представитель Минпромторга подчеркнул, что также не ожидает дефицита на рынке бытовой химии. Евтухов пояснил, что отечественные предприятия производят продукции больше, чем россияне потребляют. Поэтому бытовая химия на полках магазинов будет всегда.