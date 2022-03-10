Гречка вновь стала самым покупаемым товаром в магазинах. Причин для продовольственного дефицита нет, но люди пытаются таким образом обезопасить себя. Психологи посоветовали не поддаваться панике и попробовать переключить свое внимание на спорт или хобби.

ФАС зафиксировала случаи ажиотажного спроса на гречку. Глава ведомства Максим Шаскольский заявил, что крупу скупают поддонами. При этом дефицита на гречку нет, поскольку урожай был достаточный.

Глава ФАС отметил, что рынки продовольствия остаются высоко конкурентными, поэтому к ним невозможно применить меры антимонопольного регулирования.

Люди также начали скупать сахар. По словам Шаскольского, уже появились спекулянты. Такие случаи будут выявлять и наказывать.

Исторические корни

Россияне часто скупают гречку во время финансовой неопределенности. Так было было в первые месяцы пандемии коронавируса — люди сметали еду и создавали себе запасы крупы. Ажиотаж вокруг гречки можно объяснить генетической памятью. Социальный психолог Наиля Бирарова объяснила, что у людей активизировались чувства, которые испытывали их предки во время голода в ХХ веке.

«Когда мамы кормили детей снегом, когда готовили суп из картофельной кожуры. Вот эта память записана в подсознании и активируется в момент схожих чувств. По факту ситуация иная, но память предков говорит, что надо либо бежать, либо замереть, либо спрятаться», — объяснила Бирарова.

По ее мнению, люди повторяют модели поведения и не отдают себе в этом отчета. Таким образом они пытаются закрыть потребность в безопасности.

Социальный психолог Алексей Рощин отметил, что основной триггер паники — это падение рубля и экономический кризис, после чего у людей происходит недоверие ко всем институтам, будь то магазины, банк или вся финансовая система.

У людей возникает желание забрать деньги из банка, все, что можно, купить, а отечественные деньги вложить во что-то другое. Это могут быть квартиры, иностранная валюта, что тоже бывает в таких случаях. Но когда на крупные закупки денег нет, люди бегут и делают запасы еды Алексей Рощин.

Психолог отметил, что выбор россиян пал на гречку, а не на другие крупы из-за ее свойств. Она, как правило, недорогая и долго хранится. Другие крупы просто менее привычны для россиянина.

Только спокойствие

Из-за финансовой неопределенности в России могут активизироваться спекулянты. По мнению психолога Рощина, они могут действовать как в 1990-е годы — выйти на торговые точки возле метро и продавать продукты питания, которые накопили.

Но вестись на такие манипуляции не стоит. Наиля Бирарова напомнила, что в магазинах все так же есть еда и по талонам ее не продают. Поэтому нет причин для паники. Она напомнила, что краткосрочный испуг может вызвать не вполне адекватные поступки.

«Если это не жизненно необходимая вещь, то можно договориться с самим собой и не покупать товары», — рассказала Бирарова.

Психолог посоветовала работать с повышенным уровнем тревожности и переключить свое внимание на другие вещи. В противном случае человека могут ждать психозы, панические атаки, депрессия и неврозы.

«Возможно, стоит обратиться к психологам. Спорт также отлично снимает стресс, поэтому если есть возможность, то стоит двигаться», — заключила психолог.