«АвтоВАЗ» продлил простой производства из-за отсутствия комплектующих

Российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ» объявил о продлении режима простоя производства на срок с 30 мая по 3 июня из-за отсутствия необходимых комплектующих. Об этом ТАСС сообщил представитель профсоюзной организации предприятия Валерий Королев.

«Причина все та же. Уже вышел приказ», — рассказал он.

Режим простоя продолжается на «АвтоВАЗе» уже третью неделю по причине отсутствия поставок электронных узлов автомобиля.

В частности, в российской модели используются импортные узлы трансмиссии, подвески, электронные блоки управления, системы торможения.

Ранее компанию возглавил бывший руководитель Минтранса Максим Соколов. После вступления в должность он пообещал, что производственный процесс возобновится в начале июня.

В качестве приоритетных задач он выделил поиск новых поставщиков, разработку новых логистических цепочек и развитие импортозамещения в производстве.

Компания «АвтоВАЗ» производит автомобили и комплектующие брендов Lada и Renault.