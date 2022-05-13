АвтоВАЗ объявил о простое из-за отсутствия комплектующих

АвтоВАЗ введет еще один простой с 16 по 20 мая включительно. Решение приняли в связи с отсутствием комплектующих.

Информацию об этом разместили в группе первичной профсоюзной организации предприятия во «ВКонтакте».

«Простой в период с 16 по 20 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности АвтоВАЗа, изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», — указано в сообщении.

До этого АвтоВАЗ прекращал работу с 11 по 13 мая. Причина была такая же — отсутствие комплектующих. Приостановка производства также уже была с 4 по 24 апреля, а затем — 4 по 6 мая. Из-за кризиса поставок компонентов предприятие с начала июня переведут на четырехдневный режим работы. Как предполагается, такой график продлится все лето.

Дефицит комплектующих привел к повышению цен на автомобили, рассказал ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр озвучил причину падения продаж АвтоВАЗа.