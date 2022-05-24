«АвтоВАЗ» назвал сроки возобновления производства

«АвтоВАЗ» снова запустит производство в начале июня, заявил гендиректор компании Максим Соколов. Он подчеркнул, что постепенно выпуск модельного ряда будет восстановлен в полном объеме.

По словам Соколова, сейчас одна из главных задач состоит в сохранении коллектива и компетенций, чтобы ответить на новые вызовы и задачи, которые стоят перед предприятием, написал ТАСС.

Еще одна задача — в наращивании импортозамещения, поиске новых поставщиков и налаживании логистических цепочек. В первую очередь речь идет о поставщиках из Самарской области и Приволжского федерального округа, уточнил он во время представления коллективу предприятия.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ответ заметил, что взаимодействие между «АвтоВАЗом» и властями региона выйдет на качественно новый этап.

По словам полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, компания справится со всеми задачами, несмотря на то, что новые условия работы непростые. Но этот период придется пережить, а впереди у «АвтоВАЗа» хорошие перспективы, заключил Комаров.