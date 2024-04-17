17 апреля 2024, 16:35
Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес художника Конашенка в список террористов
Автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле», художника Николая Конашенка* внесли в список экстремистов и террористов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные) <…> Конашенок Николай Владимирович*», — заявили в ведомстве.
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В отношении 41-летнего бизнесмена возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Мужчине предъявили обвинение. По данным следствия, Конашенок* опубликовал в Сети высказывания с признаками оправдание теракта в «Крокусе».
Конашенка* задержали в аэропорту Пулково при попытке улететь в Ереван. Мужчина публично извинился за посты. На фоне скандала супруга предпринимателя покинула пост гендиректора АНО «Новая Голландия» после 13 лет работы.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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