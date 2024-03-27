Криминал 27 марта 2024, 11:56 Задержанному в аэропорту супругу экс-главы «Новой Голландии» предъявили обвинение СКР: Николаю Конашенку предъявили обвинение в оправдании терроризма РИА «Новости»

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Предпринимателя Николая Конашенка обвинили в оправдании терроризма. Его задержали из-за провокационных публикаций в соцсетях о теракте в концертном зале Crocus City Hall, сообщило Главное управление СКР по Санкт-Петербургу.

«Предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК России „Оправдание терроризма“», — сообщила пресс-служба.

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В ближайшее время ему назначат меру пресечения. По версии следствия, бизнесмен с 22 по 25 марта опубликовал в интернете комментарии с оправданием теракта в Красногорске.

Мужчину задержали в Пулково при попытке улететь в Ереван. Он публично извинился за посты. «Известия» сообщили, что на фоне скандала жена Николая Конашенка покинула пост гендиректора АНО «Новая Голландия» после 13 лет работы.