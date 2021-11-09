Автор роликов про «депутата» Наливкина сообщил об уголовном деле из-за гранатомета

Автор и продюсер роликов про уссурийского «депутата» Наливкина Андрей Клочков сообщил «360», что против команды шоу завели уголовное дело. В юмористических скетчах рассказывали про вымышленного чиновника.

«Мы находились в нашей творческой студии. К нам ворвались сотрудники ОМОН, положили нас всех лицом вниз, конфисковали все наше оборудование: телефоны личные, карты памяти, жесткие диски, компьютеры. Зачитали нам сообщение о возбуждении уголовного дела, о том, что мы жесткие нарушители порядка», — сказал Клочков.

По его словам, в отношении съемочной группы YouTube-канала «BARAKuda» заведено уголовное дело о хулиганских действиях.

По словам собеседника «360», дело открыли из-за скетча, которое авторы сняли полтора месяца назад с использованием пиротехнических эффектов. Как утверждает Клочков, съемка проходила в безлюдной местности, в пригороде Уссурийска.

В ролике «председатель исполнительного комитета Уссурийска» стрелял из гранатомета по старой автобусной остановке.

«Нас трое человек из состава съемочной группы, на которых пытаются такую статью повесить. Мы, честно говоря, не понимаем и в шоке находимся. Мы себя абсолютно не считаем себя какими-то преступниками. Всегда шли на диалог с правоохранительными органами, и они прекрасно знали, что мы снимаем наши видеоролики», — добавил Клочков.

Он добавил, что после съемок на место приезжали сотрудники МЧС, они после проверки заявили, что никакого ущерба не причинено.

На момент написания новости «360» не располагает официальным комментарием МВД.

Виталий Наливкин — это вымышленный юмористический персонаж скетч-шоу. По сюжету он является председателем исполнительного комитета Уссурийска». Его играет Андрей Неретин. В роликах затрагиваются темы на злобу дня.