Актер из роликов о депутате Наливкине не будет обжаловать арест

В Уссурийске арестовали актера, сыгравшего депутата Виталия Наливкина. Обжаловать решение суда он не собирается. Потребности в юридической помощи у артиста тоже пока нет.

Автор проекта о «добро и справедливости» Андрей Клочков рассказал РИА «Новости», как поступит псевдодепутат.

«Смысла обжаловать решение нет, потому что актер уже скоро выйдет, а мы его встретим», — отметил он.

В Уссурийском народном суде уточнили, что постановление артисту вручили 16 июня. На обжалование с этого момента есть 10 дней — в законную силу оно не вступило. Подробности административного дела в суде раскрывать не стали.

«Наша задача — привлечь внимание к этому инциденту, чтобы исключить возможность попытки запустить это по новому кругу», — пояснил Клочков.

За актера ранее вступился депутат приморского Заксобрания Дмитрий Новиков, который предложил оказать мужчине как юридическую, так и депутатскую помощь. Автор проекта о Наливкине заметил, что пока в юридической поддержке необходимости нет, но поблагодарил парламентария за внимание к произошедшему.

Шуточный ролик с участием персонажа Виталия Наливкина стал поводом для полицейской проверки. Суд арестовал сыгравшего его актера на пять суток за нецензурную брань. Актера, который играл полицейского, оштрафовали на тысячу рублей — за незаконное ношение формы.