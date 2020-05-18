В Сети появился очередной ролик председателя исполнительного комитета Уссурийска Виталия Наливкина. На этот раз чиновник пообещал устранить проблему с общественными туалетами. Раньше он уже помогал горожанам решить квартирный вопрос, не раз брался за устранение экологических и многих других проблем Уссурийска. Кто же такой Виталий Наливкин и откуда он взялся, рассказывает «360».

«Сказано — сделано» — с таким девизом уссурийский депутат от народа Виталий Наливкин решает любую проблему родного города. На этот раз остро встал вопрос нехватки общественных туалетов, но и здесь чиновник быстро нашел выход. Всего за 250 тысяч из регионального бюджета власти сумели найти решение — поставить по всему Уссурийску «100 современных городских туалетов». Современность в Уссурийске оказалась деревянной, но местные жители все равно довольны «долгожданным улучшением городской инфраструктуры».

Поставленный закадровый голос ведущей репортажа о Наливкине и масштабность съемок, в которых часто задействована строительная техника, заставляют некоторых поверить в то, что мужчина — настоящий местный чиновник. Однако на самом деле этот депутат — собирательный образ российских «чинуш», имитирующих бурную и зачастую абсурдную деятельность под прикрытием народных интересов.

Например, на волне взаимных санкций России и Европы Наливкин провел рейд в местных магазинах, чтобы проверить, нет ли там запрещенных продуктов. Обнаруженный санкционный голландский сыр благополучно раздавили катком (как это делали и настоящие чиновники с 2014 года), но на этом Наливкин не остановился — он решил «действовать на опережение» и уничтожать и другие импортные продукты, которые еще не попали под запрет.

Другую серьезную проблему — загрязнение воздуха станцией очистных сооружений — Наливкин тоже решил в своем стиле. Услышав, как местные жители в один голос жалуются на зловоние, исходящее от станции, депутат закупил «специальные приборы подавления неприятного запаха», другими словами, освежители воздуха. Их-то Наливкин и приказал развесить на столбах. Но в конце «выпуска» зрителей ждет сюрприз — оказывается, на такие серьезные меры депутат пошел лишь временно, на случай, если Уссурийск решит посетить лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Оценили фейкового чиновника не только пользователи интернета, но и некоторые журналисты федеральных каналов. Например, телеканал «Россия 24» недавно рассказал о деятельности Наливкина и взял у него небольшое интервью.

«Я родился, вырос здесь, и хочу этот город просто сделать лучше, чтобы люди радовались. Сначала мы решим проблемы все в Уссурийске, потом, конечно, пойдем дальше — ближайшие районы, города», — рассказал депутат.

Периодически рассказывает о Наливкине и телеканал РБК — журналисты делали сюжет о том, как депутат помогает Сибири и Дальнему Востоку бороться с пожарами и учит обращаться с наглыми представителями прессы.

Откуда взялся Виталий Наливкин?

Впервые Виталий Наливкин появился в марте 2019-го, чтобы решить жилищную проблему жителей Уссурийска. С тех пор команда создателей YouTube-канала BARAKuda и запоминающегося образа депутата каждый месяц выпускает по несколько роликов на самые горячие темы.

Для Наливкина создали собственный депутатский офис, а местные жители присылают ему письма с жалобами — так и появляются сюжеты для похождений фейкового депутата. Причем команда создателей образа вполне серьезно относится к своему творчеству. Так они, по словам режиссера и продюсера Андрея Клочкова, надеются привлечь внимание к важным проблемам города.

«Проблемы, которые мы освещаем в наших видеороликах, они действительно не решаются годами, и мы стараемся как-то обратить внимание, за счет наших таких юмористических скетчей», — заявил Клочков.

Действительно, Наливкин помогает людям решить вопросы аварийного жилья — объявляя его пригодным для проживания, устраняет проблему ржавой водопроводной воды, перекрыв ее вообще, собственноручно тушит лесные пожары и не допускает появления коронавируса в городе.

При этом свое настоящее имя Наливкин не раскрывает, так что даже спустя год своего героя Уссурийск знает только в лицо. Но это не главное, ведь, как говорят авторы проекта, цель их юмористических роликов — действительно помочь городу. Пока, к сожалению, Наливкин помогает уссурийцам только поддерживать дух, несмотря на популярность видеозаписей — каждая набирает сотни тысяч просмотров, — наверху на них, а также на поднимаемые в них проблемы, внимания пока не обратили.