Рэпер LʼOne вернул права на сценическое имя и песни

Рэпер LʼOne (Леван Горозия) снова может выступать под своим сценическим именем с песнями. Ранее все это принадлежало лейблу Black Star. Об этом музыкант написал в на своей странице в Instagram.

«Настало время написать эпилог к нашей истории и перевернуть эту страницу. L’One вернулся, но Леван Горозия никуда не уходит. Ведь мы всегда в самом начале. Поехали!» — написал рэпер.

Он поблагодарил команду Black Star за «крутое время», поддержку и музыку, которая, по его словам, навсегда останется в этой истории.

Тем не менее о том, как все-таки удалось урегулировать конфликт, певец сообщать не стал. Горозия покинул лейбл Black Star летом 2019 года. Но после окончания договора музыкант потерял права на все произведения и сценическое имя. Он даже пытался оспорить это в суде, но безрезультатно.

В 2019 году Тимати в день рождения рэпера назвал его «самым лживым и пустым человеком», с которым знаком. Он отметил, что команда Black Star сделал много для L’One, которому в начале своей карьеры, по словам Тимати, даже еду покупать не на что было.