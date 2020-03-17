Автор идеи о запрете кальянов объяснил, чем опасно курение по время пандемии

Многие россияне любят провести вечер, покуривая кальян в кафе, но далеко не все думают о дезинфекции. Такое курение крайне опасно в то время, когда по миру разгуливает коронавирус. Именно поэтому кальяны в общественных местах предложили запретить.

«Кальяны — это ингаляторы массового использования. Эти механизмы вообще не стерилизуются. Они опасны с точки зрения инфекций и вирусов тем более, когда во всем мире объявлена пандемия коронавируса», — пояснил «360» член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

Этот вирус смертельно опасен. Сейчас во многих странах идет распространяется COVID-19, поэтому необходимо предпринимать более серьезные меры по борьбе с заболеванием. Кальяны относятся к тем факторам, которые могут способствовать распространению коронавируса.

«В Москве сегодня гигантское количество кальянов [, как] и в других городах России. Они, безусловно, негативно сказываются на здоровье граждан, но в период пандемии эффект распространение можно назвать атомной бомбой, потому что у каждого кальяна в одном ресторане от 7 до 40 потребителей», — отметил Хамзаев.

Он добавил, что ни о какой стерилизации после использования речи не идет. Именно поэтому член ОП выступил за запрет кальянов в общественных местах.

С этой инициативой выступили депутаты и сенаторы. Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул, что вопрос с запретом курения кальянов необходимо решать незамедлительно, пишет Парламентская газета. Идею также поддержал зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Разговоры о запрете кальянов начались на фоне распространения в мире коронавируса. В России насчитывается уже 93 инфицированных, а в мире это число превысило отметку в 183 тысячи человек.