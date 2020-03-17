    17 марта 2020, 10:24

    Член ОП России предложил запретить продажу кальянов из-за коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил запретить продажу кальянов в кафе и ресторанах из-за распространения коронавируса. Об этом написал RT.

    Хамзаве считает, что кальяны являются реальной угрозой для распространения вируса. Так как приборы для курения не индивидуальные, а общественные.

    Ранее ВОЗ заявила, что кальяны невозможно простерилизовать обычным мытьем. Из-за этого внутри могут оставаться бактерии и микробы. Таким путем может быть передана инфекция.

    Член ОП отметил, что в ряде стран уже ввели ограничение на курение кальяна в общественных местах, например, в ОАЭ.