Член ОП России предложил запретить продажу кальянов из-за коронавируса

Хамзаве считает, что кальяны являются реальной угрозой для распространения вируса. Так как приборы для курения не индивидуальные, а общественные.

Ранее ВОЗ заявила, что кальяны невозможно простерилизовать обычным мытьем. Из-за этого внутри могут оставаться бактерии и микробы. Таким путем может быть передана инфекция.

Член ОП отметил, что в ряде стран уже ввели ограничение на курение кальяна в общественных местах, например, в ОАЭ.