Автопробег в поддержку признания независимости ДНР и ЛНР начался в Москве. Видео
Видео: в Москве начался автопробег в поддержку признания независимости ЛНР и ДНР
В Москве стартовал масштабный автопробег под лозунгом «Своих не бросаем». Его посвятили признанию Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
На столичные улицы выехали сотни автомобилей, украшенных флагами РФ и республик Донбасса. Кадры автопробега появились в Сети.
Участие в нем, уточнил РЕН ТВ, приняли более 100 машин и 300 молодых москвичей. Кортеж стартовал на Воробьевых горах и двинулся к Садовому кольцу. После этого машины разъедутся.
Провести пробег решили после аналогичных мероприятий в Донецке и Луганске.
Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость такого шага в ходе обращения к россиянам.
Российская сторона заключила с республиками Донбасса договоры о дружбе и сотрудничестве. Совфед на фоне обострившейся ситуации вокруг ДНР и ЛНР одобрил использование армии РФ за рубежом. Страны с 22 февраля установили дипломатические отношения.
На пресс-конференции Путин заметил, что Россия намерена оказать республикам поддержку и исполнит взятые на себя обязательства в случае необходимости.