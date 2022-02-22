Путин ответил на вопросы журналистов о ДНР и ЛНР. Как это было

Владимир Путин встретился с журналистами на пресс-конференции по вопросам признания ДНР и ЛНР. «360» вел текстовую трансляцию.

19:37 Предсказывать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации. <…> Почему вы думаете, что добро должно быть бессильным? Добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить.

19:35 О словах Зеленского про ядерное оружие: Украина объявила о своих ядерных амбициях, мы это услышали. Украина еще с советских времен обладает широкими ядерными компетенциями. <…> Не хватает только системы обогащения, но это вопрос техники. <…> В чем угроза для нас: даже появление тактического ядерного оружия для нас представляет стратегическую угрозу. Мы самым серьезным образом должны и будем к этому относиться.

19:32 Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы <…> киевские власти отказались от вступления НАТО и придерживались бы нейтралитета. <...> Самый главный путь — в известной степени демилитаризация Украины.

19:31 Об отношениях Украины и России: первое, что необходимо сделать всем, признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму. <…> Никто под штыками людей не мог согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно. Нужно уважать их решение.

19:30 Мы подписали договоры. В них есть пункты, что мы будем поддерживать ДНР и ЛНР. <...> В случае необходимости мы намерены исполнять взятые на себя обязательства.

19:29 Мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены во время переговоров.

19:28 Все было сведено к нулю, поэтому Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания республик.

19:27 Мы были заинтересованы в реализации Минских соглашений, они были результатом компромисса.