Россия установила дипотношения с ДНР и ЛНР

Россия с 22 февраля устанавливает дипломатические отношения с вновь признанными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 71 от 21 февраля сего года сегодня, 22 февраля 2022 года <…> была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также Российской Федерацией и Луганской народной республикой на уровне посольств», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

В сообщении также отмечается, что Россия нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с республиками, включая внешнеполитические ведомства. По мнению российского МИД, это позволит укрепить мир, стабильность и безопасность в регионе.

Президент России Владимир Путин 21 февраля сообщил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Страны Запада и международные организации осудили данное решение. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признание Россией республик Донбасса серьезно подрывает усилия по урегулированию кризиса на Украине.

В свою очередь, председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что за признание республик Донбасса на Россию будут наложены санкции.