Автомобилисты Петербурга поблагодарят врачей акцией «Нажми на клаксон»

Автомобилисты Санкт-Петербурга 30 декабря проведут акцию «Нажми на клаксон» в поддержку медицинских работников, которые почти год ведут борьбу с коронавирусом.

Акция пройдет по инициативе Комитета по печати и взаимодействию со СМИ в среду, 30 декабря, в 18:00. Ее цель — выразить благодарность врачам, борющимся с пандемией, сообщила газета «Петербургский дневник».

Организаторы предлагают всем, кто будет находиться в это время за рулем, одновременно нажать на клаксон и поблагодарить медиков за их труд в борьбе с пандемией коронавируса.

За последние сутки в России выявили 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом общее число случаев за все время пандемии достигло 3 021 964. Наибольшее число инфицированных снова зафиксировано в Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

По мнению вирусологов, эпидемия пойдет на спад, когда большая часть населения страны приобретет иммунитет. Это случится в результате болезни и вакцинации.