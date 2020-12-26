Число выявленных в России случаев коронавируса перевалило за 3 млн

За сутки в России выявили 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Таким образом общее число случаев за все время пандемии достигло 3 021 964.

Всего за крайние 24 часа по стране выявлен 4 571 бессимптомный случай, а это 15,6% от общего числа.

Наибольшее число инфицированных снова зафиксировано в Москве — 7480 жителей. Второе место по среднесуточному приросту заболевших занимает Санкт-Петербург (3755). На третьей строчке — Московская область с 1615 новыми случаями. В Нижегородской области зарегистрирован +501 новый случай, а в Псковской области выявлено еще 425 заболевших.

За все время в стране зарегистрировано 3 021 964 случая заболевания. Темп прироста — 1%. Отметку в миллион заразившихся РФ преодолела 1 сентября, а в два миллиона — 19 ноября.

За минувшие сутки зафиксировано 567 летальных случаев. За весь период пандемии в России от коронавируса скончалось 54 226 человек. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,79%.

Помимо этого, выздоровели 28 185 граждан, теперь общее число вылечившихся — 2 426 439. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов увеличилась до 80,3%. Это максимум с начала октября.

По мнению вирусологов, эпидемия пойдет на спад, когда большая часть населения страны приобретет иммунитет. Это случится в результате болезни и вакцинации.

Ранее врач объяснил, как быстрее полностью выздороветь после коронавируса. Восстановление легких пройдет легко при нормальном образе жизни и полноценном питании, писало агентство Ura.ru.