Путешествия 16 декабря 2022, 18:32 Россиянам рассказали, что они еще могут успеть купить турпутевки на Новый год

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Билеты на заграничные направления для отпуска в новогодние каникулы еще можно успеть купить. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов.

По его словам, путевки в ОАЭ и на Мальдивы еще можно успеть приобрести, однако цена на них будет значительно дороже. Билеты часто появляются из-за того, что купившие путевки туристы могут внезапно заболеть и отказаться от путешествия.

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Также авиакомпании добавляют дополнительные рейсы на новогодний период.

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