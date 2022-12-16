16 декабря 2022, 18:32
Россиянам рассказали, что они еще могут успеть купить турпутевки на Новый год
Билеты на заграничные направления для отпуска в новогодние каникулы еще можно успеть купить. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов.
По его словам, путевки в ОАЭ и на Мальдивы еще можно успеть приобрести, однако цена на них будет значительно дороже. Билеты часто появляются из-за того, что купившие путевки туристы могут внезапно заболеть и отказаться от путешествия.
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Также авиакомпании добавляют дополнительные рейсы на новогодний период.
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