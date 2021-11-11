Авиакомпания «Россия» поддержала идею введения QR-кодов о вакцинации на транспорте

Авиакомпания «Россия» поддерживает введение проверки QR-кодов при перелетах, однако никаких документов о конкретных сроках и действиях пока нет. Об этом в беседе с «360» рассказал официальный представитель перевозчика Сергей Стариков.

«Авиакомпания „Россия“ поддерживает инициативу. В то же время на данный момент мы не получали уведомлений о введении процедуры проверки QR-кодов в аэропортах страны. Если такие требования поступят, то авиакомпания, безусловно, их будет выполнять, где это возможно», — поделился Стариков.

Он отметил, что регистрацией и доступом людей в здание аэропорта авиакомпании не занимаются — для этого привлекают сторонних агентов и службы безопасности.

Ранее оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщил о подготовке законопроектов о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса для поездок на транспорте и походов в кафе и магазины. К работе привлекли специалистов из профильных ведомств правительства. В РЖД рассказали о проработке деталей этого ковидного ограничения с учетом действующего законодательства.