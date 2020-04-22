Артистов Московского цирка вывезут из Казахстана. Но животных оставят там

Застрявшие артисты Московского цирка вернутся в Россию после 30 апреля, но животных им пока придется оставить в Казахстане. Об этом «360» рассказал директор цирка Александр Попов.

«Животных пока здесь оставим, а сами домой поедем. У нас пять медведей, три обезьяны и енот. Обратились к зрителям, за один день нам все привезли, нам теперь все хватает. Помогли и в дирекции цирка», — рассказал Попов.

Попов и его цирк приехали в Казахстан два месяца назад. Практически сразу там ввели режим чрезвычайного положения, и ни одного выступления цирка так и не состоялось.

Часть сотрудников сразу отправили в Россию. Остальные решили присматривать за животными. Вопрос с вывозом медведей и обезьян упирается в деньги. Как сообщало агентство Sputnik, только за одну фуру необходимо заплатить около 150 тысяч рублей, а таких фур понадобится три. Кроме того, заканчивались деньги на еду.

Теперь, как рассказал Попов «360», им помогли, и с едой для животных и людей проблем нет. Изначально они жили в квартирах, но сейчас для удобства переехали в цирк. В Казахстане, по его словам, как и в России все закрыто.

В Казахстане, по последней информации, чуть больше двух случаев заражения коронавирусом.