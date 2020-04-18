Представления не будет. Российские бродячие цирки с животными оказались на карантине и буквально выживают

Карантин застал многих артистов бродячего цирка прямо во время гастролей. В результате экстренных мер были отменены представления, а возможность передвижения ограничена. В итоге больше всех страдают животные — денег нет, корм заканчивается. Во многих городах, правда, находятся энтузиасты, которые помогают чем могут.

Представления отменяются

В тяжелой ситуации оказался цирк шапито из Санкт-Петербурга, приехавший в город Ахтубинск Астраханской области и вместо представлений попавший на вынужденную самоизоляцию. Телеканал «Астрахань 24» сообщил, что многие жители города откликнулись на просьбу дрессировщиков о помощи и уже на следующий день стали массово носить корм для животных — овощи, крупы, мясо, молоко. И не только корм.

Но главная проблема — это даже не запасы корма и хозяйственных принадлежностей, а электричество. Если с арендодателем удалось договориться о снижении ставки, то за электричество платить скоро будет нечем.

В такой же ситуации оказались артисты и слоны из Варшавского цирка, приехавшие на гастроли в Пермь. Правда, они все-таки успели дать два представления в городе.

Частично удалось решить проблему в соседнем Краснокамске, где тоже остановился бродячий цирк. Из города смогла выехать фура с львицами и их дрессировщиком. В шапито остался только крокодил, за которым присматривают артисты.

Не повезло и Московскому цирку, еще с марта простаивающему в Караганде после введения ЧП местными властями. Отмечается, что российское посольство предлагало вывезти артистов из Казахстана, однако те не хотят бросать животных. Пока что их приютил местный цирк.

Помощь от жителей

Во многих городах справляться с трудностями помогают неравнодушные жители, которые приходят кормить животных. Региональные власти тоже иногда помогают, но сделать могут не так много — все-таки частная территория и частный бизнес. Например, в городе Златоусте Челябинской области о проблемах передвижного цирка, у которого сорвались представления в городе, узнал председатель городского собрания депутатов и передал эту информацию директору Златоустовского техникума технологий и экономики, которая, в свою очередь разместила объявление на сайте. Благодаря этому о проблеме узнали жители Златоуста, которые теперь взялись помогать цирку. Кто-то просто приносит продукты, а кто-то решается и сам покормить животных. Об этом «360» рассказал Алексей Маслов, заместитель директора техникума.

Надеемся, что многие жители откликнутся на объявление. Животные не виноваты, они оказались заложниками ситуации. Так что обязательно надо помочь. Алексей Маслов житель Златоуста, заместитель директора по общим вопросам Златоустовского техникума технологий и экономики.

В шапито находится верблюд, лошадь, козел, львица и несколько больших собак. Прокормить такую компанию непросто, а когда нет денег — и вовсе невозможно. Одной только львице, как сказал дрессировщик, требуется 3-4 килограмма мяса в день. Пока хватает на закупку сухого корма для собак. Жители, по словам Маслова, приносят «все, что есть в погребе» — картошку, морковь, капусту, свеклу, сухари.

Но несмотря на проблемы, цирк, по словам дрессировщика Геннадия Ползунова, даже после карантина не сразу уедет из Златоуста — нужно все-таки дать представления.

Пока не планируем уезжать, мы же ни одного представления не отработали. Карантин закончится, дадим представления — тогда и поедем. Геннадий Ползунов дрессировщик львицы и собак.

Цирк стоит в Златоусте уже месяц — с 17 марта.

Проблема цирков серьезнее, чем кажется?

Свое мнение о ситуации высказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Главной проблемой, по мнению артиста, является то, что деятельность цирков никак не регламентируется. Многие шапито передвигаются без правильного юридического оформления, уклоняются от налогов, в результате чего получить какую-либо помощь от региональных властей не представляется возможным. Но и тем циркам, у которых все в порядке с документами, государство пока не помогает — это целиком и полностью частный бизнес. Поэтому в критической ситуации и обращаются к сердобольным гражданам.

Содержание животных, зарплата специалистов — это очень дорого. При этом со стороны государства нет механизма помощи циркам, нет соответствующего закона. Эдгард Запашный цирковой артист, Директор Большого Московского государственного цирка, Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».

Запашный заявил, что уже общался на эту тему с Еленой Ямпольской, председателем комитета по культуре Государственной думы. Но здесь, по словам артиста, еще предстоит «большая и серьезная работа» — сбор информации и обращение в правительство.

Также Запашный высказался и о зоозащитниках, которые тоже никак не помогают животным, брошенным на произвол судьбы.

Меня очень расстраивает тот факт, что сейчас, когда нужна реальная помощь животным, зоозащитные организации с огромным бюджетом ведут себя тише воды, ниже травы. Эдгард Запашный цирковой артист, Директор Большого Московского государственного цирка, Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».

Надо понимать, что эта проблема касается не только цирков, но и частных зоопарков, приютов для животных — сейчас они оказываются на грани разорения. А это может иметь весьма серьезные последствия как для животных, так и для людей. В частности, директор Большого Московского цирка вспомнил случай с частным зоопарком в США, владелец которого, оставшись без денег, выпустил из вольеров 48 хищников, которых, конечно, расстреляла полиция. Сам владелец совершил самоубийство.

Остается надеяться, что до самого худшего дело не дойдет. Но долго ли цирк протянет без государственной поддержки, вопрос открытый.