  • «Артек» отреагировал на смерть школьницы из Махачкалы

    15 ноября 2019, 12:49

    Алена Макаренко

    Руководство детского лагеря «Артек» в Крыму подтвердило смерть 15-летней девочки. Отдыхающая легла спать вечером 12 ноября, а на утро не проснулась. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу лагеря.
    «Артек» отреагировал на смерть школьницы из Махачкалы

    «Международный детский центр „Артек“ подтверждает информацию о смерти 15-летней девочки, отдыхавшей в центре. Следственными органами начато расследование трагедии», — сообщили в пресс-службе.

    В «Артеке» работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, рассказали представители лагеря. Назначены экспертизы, чтобы узнать причины смерти ребенка из Махачкалы.

    Следователи провели экспертизу после смерти школьницы в «Артеке»

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    Школьницу нашли мертвой утром 13 ноября. Возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. А Минпросвещения организовало специальную комиссию для расследования причин смерти отдыхающей.

    Это уже второй смертельный случай за последнее время. В октябре в детском центре от пневмонии умер 12-летний мальчик. СК завел уголовное дело. Минздрав России поручил Росздравнадзору узнать, насколько качественную медицинскую помощь оказывали врачи.