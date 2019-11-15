«Артек» отреагировал на смерть школьницы из Махачкалы

«Международный детский центр „Артек“ подтверждает информацию о смерти 15-летней девочки, отдыхавшей в центре. Следственными органами начато расследование трагедии», — сообщили в пресс-службе.

В «Артеке» работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, рассказали представители лагеря. Назначены экспертизы, чтобы узнать причины смерти ребенка из Махачкалы.

Следователи провели экспертизу после смерти школьницы в «Артеке» Подробнее

Школьницу нашли мертвой утром 13 ноября. Возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. А Минпросвещения организовало специальную комиссию для расследования причин смерти отдыхающей.

Это уже второй смертельный случай за последнее время. В октябре в детском центре от пневмонии умер 12-летний мальчик. СК завел уголовное дело. Минздрав России поручил Росздравнадзору узнать, насколько качественную медицинскую помощь оказывали врачи.