Минпросвещения РФ создало комиссию после смерти ребенка в «Артеке»

В «Артеке» при непонятных обстоятельствах умерла 15-летняя девочка из Махачкалы. В министерстве просвещения создали комиссию, чтобы выяснить все детали ЧП.

Минпросвещения России создало специальную комиссию по расследованию причин смерти ребенка в международном детском центре «Артек». На месте происшествия работают следственные органы», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы ведомства.

Школьница из Махачкалы умерла на отдыхе в «Артеке» Подробнее

Школьницу, которая приехала на отдых в крымский лагерь «Артек» из Махачкалы, нашли утром 13 ноября мертвой в своей кровати. Следователи уже установили, что девочка вечером 12 ноября легла спать и уже не проснулась. СУ СК РФ по Республике Крым возбудило по факту происшествия уголовное дело.

В «Артеке» сейчас работают следователи и криминалисты. Чтобы установить точную причину смерти ребенка, назначили все необходимые экспертизы. Силовики допрашивают воспитанников и работников лагеря, чтобы точно воссоздать все события, которые предшествовали гибели школьницы. С начала осени 2019 года это уже второй случай смерти ребенка, который отдыхал в «Артеке». 11 октября от пневмонии в Ялтинской больнице умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга. В Крым из Северной столицы он приехал 23 сентября.