Расследованием смерти девочки в крымском лагере займется центральный главк СК

«Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России», — говорится в сообщении.

Минпросвещения РФ создало комиссию после смерти ребенка в «Артеке» Подробнее

Как сообщалось ранее, 12 ноября школьница легла спать, а утром была обнаружена мертвой. На данный момент проводится экспертиза документации о состоянии здоровья воспитанницы и ведутся допросы сотрудников лагеря и детей. Руководство детского центра оказывает содействие расследованию и выразило соболезнования родственникам умершей девочки.

С начала осени 2019 года это уже второй случай смерти ребенка, который отдыхал в «Артеке». 11 октября от пневмонии в Ялтинской больнице умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга.