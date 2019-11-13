Расследованием смерти девочки в крымском лагере займется центральный главк СК
Следователи регионального УСК в Крыму возбудили уголовное дело после смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в международном детском центре «Артек». Оно было передано в центральный аппарат СК, сообщается на сайте Следственного комитета России.
«Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России», — говорится в сообщении.
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Как сообщалось ранее, 12 ноября школьница легла спать, а утром была обнаружена мертвой. На данный момент проводится экспертиза документации о состоянии здоровья воспитанницы и ведутся допросы сотрудников лагеря и детей. Руководство детского центра оказывает содействие расследованию и выразило соболезнования родственникам умершей девочки.
С начала осени 2019 года это уже второй случай смерти ребенка, который отдыхал в «Артеке». 11 октября от пневмонии в Ялтинской больнице умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга.