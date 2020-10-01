Арктический антициклон придет в Башкирию

По словам синоптиков, бабье лето в 2020 году было умеренно теплым. Воздух прогревался до +16…+21 градуса.

Тепло будет и в начале октября, рассказали метеорологи. Холодный антициклон из Арктики придет в Республику Башкортостан 4 октября. Ночью температура опустится до +2…-4 градусов, а днем столбики термометра покажут +7…+12. Небольшие дожди пройдут в восточных районах Башкирии.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплые температуры, на пять-шесть градусов выше нормы, продержатся в европейской части России минимум до 5 октября. Дневные температуры составят +17…+20 градусов.

В тоже время в Норильске, Кемерове и Новосибирске выпал первый снег.