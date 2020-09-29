Первый снег прошелся по России. Когда ждать сугробов в Москве и Подмосковье?

В некоторых регионах России выпал снег. Такую же погоду обещают в ближайшие дни и в ряде других областей. Но московский регион пока даже не близок к зимним осадкам.

В понедельник первый снег выпал в Норильске. Он накрыл почти все районы города, а синоптики пообещали, что он продолжит идти до конца недели. В прошлом году снег в Норильске выпал еще 10 сентября, а 11-го он уже плотно лег на улицы и крыши домов.

В самый первый снегопад кто-то из водителей уже успел попасть в аварию — вероятно, он не справился с управлением на скользкой дороге.

Во вторник, 29 сентября, первый снег выпал в Кемерове. Причем городу предрекали такую погоду еще в начале недели. Отмечалось, что в центре региона ожидается температура +5…+7 градусов с постепенным понижением и северный ветер.

В 2019 году снег пришел в Кемеровскую область намного позже — 17 октября. В областном центре он то начинался, то заканчивался.

В Новосибирске 29 сентября пошел снег с дождем. Осадки оказались такими обильными, что парализовали дороги: улицы замело, автомобили едут медленно, но все равно умудряются попадать в аварии. Вот во что превратились городские туннели.

Но самый первый снег в Новосибирске выпал еще в мае.

В прошлом году в Новосибирске зафиксировали самый поздний снег за последние годы — он выпал 18 октября. До этого, в 2018 году, он покрыл улицы 14 октября.

Снег прогнозируется в Абакане (Хакасия) в течение трех дней. А на следующей неделе водителям уже порекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю.

В Красноярске тоже ожидаются первые зимние осадки 29 сентября, а потом 1 и 2 октября.

На фоне этих новостей Гидрометцентр предупредил жителей России об аномальной погоде зимой в стране.

Например, в октябре температура будет превышать норму в западных регионах СЗФО, в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа. При этом на юге Центрального и Приволжского округов октябрь будет холоднее, чем в прошлом году.

Январь в Центральном федеральном округе будет более холодным, чем год назад. По словам синоптиков, в ЦФО, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского округов и на Чукотке температуры будут выше нормы в марте.

Снег в московском регионе?

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «360» призвал не ждать в ближайшее время снега в московском регионе. Ведь последняя 10-дневка была благополучная в плане погоды, да и сам октябрь ожидается теплый.

Я намеков на первый снег не вижу даже на горизонте. У нас с сегодняшнего дня пролог к бабьему лету, медленный, со скрипом, но тем не менее. Впереди тепло, зачем этот первый снег, кому он нужен? Евгений Тишковец.

Тишковец отметил, что в московском регионе в понедельник началось старое бабье лето, которое продлится до конца недели. Ночами температуры не будут опускаться ниже +5…+10 градусов, а дневные будут колебаться в пределах +15…+20.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с «360» подтвердила, что в течение пяти дней в Москве будет теплая погода — даже с превышением климатической нормы на пять градусов. Никакого снега не ожидается. По словам Макаровой, предстоящая зима будет теплее климатической нормы.

Октябрь будет теплым

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова напомнила «360», что снег до 15 октября — исключение из правил. В Москве обычно снежный покров появляется в последних числах октября, а уже окончательно устанавливается в конце ноября.

Октябрь дают близким к климатической норме, а это значит, что у нас не должно быть сильных волн холода, с которыми может быть связано появление снега. Заморозки будут в октябре, это очень велика вероятность. Они уже наступают в среднем по календарю где-то в октябре. А снег — нет Татьяна Позднякова.

Другими словами, пока ничего не предвещает появления снега в московском регионе в ближайшее время.