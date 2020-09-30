Россиянам рассказали, сколько еще продлится бабье лето

Аномально теплые температуры, на пять-шесть градусов выше нормы, продержаться в европейской части России минимум до понедельника. Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Европейская территория находится в теплой части антициклона. Дневные температуры от 17 до 20 градусов», — приводит его слова РИА «Новости».

По словам синоптика, в выходные можно ожидать облачную погоду с прояснениями. Он отметил, что будет «достаточно много солнца» и даже в понедельник теплая температура сохранится, «хотя облаков станет больше».

По прогнозам Гидрометцентра, бархатный сезон сохранится и в южной части страны. В Геленджике и Сочи ожидают 25 градусов, на черноморском побережье Крыма — 22…23 градуса. При этом в Краснодарском крае пройдут дожди, а в Сочи осадков не будет. Однако синоптик не исключит небольшие дожди, так как погода неустойчива.

На днях россиян предупредили о температурных аномалиях с началом октября. Некоторые регионы России почувствуют аномальный холод.