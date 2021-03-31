Архитектор оценил дом стрелка из Новых Вешек

Архитектор Касим Касимов осмотрел дом стрелка из Новых Вешек Владимира Барданова и не увидел в нем исторической ценности. Но он допустил, что некоторые элементы интерьера действительно ценные.

Стрелок из Новых Вешек Владимир Барданов вел огонь по правоохранителям из своего двухэтажного дома необычного дизайна. Внутри находился фонтан, резные лестницы, раритетная мебель и даже статуи рыцарей. По всем этим элементам интерьера можно было предположить, что он обеспеченный ценитель искусства, который и дом покупал не простой.

По просьбе «360» архитектор и дизайнер Касим Касимов посмотрел видео хором Барданова внутри и снаружи и оценил дом. По его словам, это здание новой постройки, просто стилизованное.

Я не думаю, что он представляет какую-либо историческую ценность либо иную. Возможно, представляют ценность отдельные вещи, которые находятся в доме, искусно воссозданные мастерами Касим Касимов.

Касимов обратил внимание, например, на перила лестницы и кровать. Если это резная деревянная мебель, то эти вещи действительно дорогие. Также, по мнению Касимова, красиво нарисована икона Богородицы.

Весь стиль дома архитектор назвал эклектическим. Там нет ярко выраженного барокко, модерна или стиля эпохи классицизма. Дом Барданова — смешение нескольких архитектурных стилей.

О личности Барданова заговорили 30 марта, когда к нему в элитный поселок Новые Вешки пришли правоохранители, проверяя его на причастность к незаконному хранению оружия. Не успев задать вопросов, полиция вступила в перестрелку с Бардановым, которого соседи считали криминальным авторитетом. На участке Барданова жили крокодилы, тигры и медведи. И его дочь пока не знает, что делать с этими животными.