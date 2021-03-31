Семья стрелка из Новых Вешек пока не решила, что делать с опасными питомцами после штурма дома

Стрелок из Новых Вешек Владимир Барданов кроме оружия любил животных. Но не обычных кошек и собак, а крокодилов, тигров и медведей. Он держал их у себя на участке, писали СМИ. После стрельбы взрывов и пожара все они выжили. Дочь стрелка Анастасия рассказала «360», что семья пока не знает, что с животными будет дальше.

«На всех животных есть документы. Я не знаю [что с ними будет дальше]», — сказала собеседница.

Все вопросы об отце она оставила без комментариев.

30 марта к Владимиру Барданову в элитный поселок Новые Вешки в Мытищах приехали сотрудники ФСБ и МВД, чтобы проверить его на причастность к незаконному хранению оружия. Никакой проверки и беседы не было — мужчина заперся в своем особняке, бросил в окно гранаты и начал стрелять.

На место происшествия приехал спецназ на военной технике, но добраться до Барданова было непросто, так как вокруг жилые дома, а сам он вел постоянный огонь. Силовики выстрелили в коттедж из гранатомета, начался пожар. После этого выстрелы и взрывы затихли.

Когда огонь потушили, мертвого Барданова нашли на чердаке. Он успел ранить одного спецназовца в ногу. В двухэтажном особняке нашли большой арсенал оружия и серьезный запас боеприпасов. По силовикам он вел огонь из пулемета времен Великой Отечественной войны.