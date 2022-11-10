Общество 10 ноября 2022, 21:13 Арестованный студент Вердиян не успел передать секретные данные зарубежным спецслужбам Российский студент Вердиян собирался передать гостайну и был задержан ФСБ

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Россиянин Глеб Вердиян, которого арестовали по обвинению в покушении на государственную измену, планировал передать гостайну иностранным спецслужбам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Студент Глеб Вердиян хотел передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранным спецслужбам, но в ходе оперативных мероприятий был раскрыт и задержан сотрудниками ФСБ», — отметил источник.

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Какую именно информацию собирался передать Вердиян, не уточняется. По данным собеседника агентства, сейчас ведется расследование. Почти все материалы дела находятся под грифом «секретно». Студента арестовали на два месяца. По статье о покушении на госизмену ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Летом 2021 года по подозрению в государственной измене задержали и арестовали экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его обвинили в передаче секретных данных о российском оборонном комплексе одной из спецслужб НАТО.

В сентябре его признали виновным в госизмене и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Адвокат Евгений Смирнов заявил, что его подзащитный надеется на помилование.