Адвокат Сафронова заявил, что его подзащитный надеется на помилование | 360°

Общество 06 сентября 2022, 14:24 Поделиться Telegram

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Viber Адвокат Сафронова заявил, что его подзащитный надеется на помилование Адвокат журналиста Сафронова Смирнов прокомментировал слова Пескова о помиловании РИА «Новости»

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Приговоренный к 22 годам лишения свободы экс-помощник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов надеется на помилование, заявил его адвокат Евгений Смирнов. Правозащитник отметил, что для прошения помилования не нужно признание вины, сообщило издание Lenta.ru.

«Иван надеется на помилование. Вопрос о подаче прошения будем обсуждать после обжалования приговора», — рассказал Смирнов. Так он прокомментировал слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что журналист имеет право на подобное обращение.

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Накануне Ивана Сафронова признали виновным в госизмене. Его защита намерена обжаловать решение суда, сообщили «Известия».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал суровым приговор журналисту. Представитель Кремля подчеркнул, что у него нет прав комментировать судебное решение. По словам Пескова, президент Владимир Путин мог узнать о вынесении приговора Сафронову из прессы.

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