Арестованную на Тенерифе россиянку требуют освободить из-за коронавируса

Красилова — жительница из Новосибирска, переводчица Всероссийского центра карантина растений (подчиняется Россельхознадзору). 14 февраля ее задержали при вылете с испанского острова Тенерифе. С тех пор она находится под арестом. Выдачи россиянки требуют США. Обвинения ей пока не предъявили. Это должны сделать в течение 45 дней (до 30 марта).

По словам Ионова, услуги адвоката на Тенерифе оплатил Россельхознадзор.

«Учитывая то, что сейчас в стране бушует коронавирус, мы требуем у Минюста Испании отпустить ее хотя бы под домашний арест», — заявил правозащитник.

Бутина, с лета 2018 по октябрь 2019 года находившаяся в заключении в США, добавила, что «до тюрем не скоро дойдут экспресс-тесты: в списке приоритетов по спасению заключенные будут на последнем месте, а само пребывание в тюрьме очень ослабляет иммунитет».