Россиянку задержали в Испании по требованию США. Доказательств преступления нет, но угроза пожизненного срока реальна

В Испании задержана российская переводчица Олеся Красилова. Власти США подозревают ее в передаче биометрических данных третьим лицам и требуют экстрадиции. В Штатах ей грозит пожизненный срок. Главное об этой истории — в материале «360».

История Олеси Красиловой

Олеся Красилова родилась в Сибири, там же окончила университет и получила специальность переводчика. Позже она переехала в Москву, где устроилась на работу в посольство США. Помимо всего прочего, она занималась там оформлением виз, снимала отпечатки пальцев, работала с беженцами.

В посольстве девушка была на хорошем счету, регулярно ездила в командировки. Однако, как сообщают родственники, она работала рядовым клерком и вряд ли могла иметь доступ к закрытой информации. Более того, в посольстве США сказали, что те биометрические данные, с которыми работала Красилова, никакой ценности не представляют.

В последнее время девушка работала переводчицей во Всероссийском центре карантина растений — организации, подконтрольной Россельхознадзору. В середине февраля Красилова вместе с российской делегацией отправилась в командировку в Испанию, где и была задержана. Как оказалось, дело было именно в предыдущей работе — американские власти заподозрили ее в передаче тех самых отпечатков неким третьим лицам.

В течение трех дней после задержания Красилова не могла выйти на связь. Только благодаря ее коллегам о ситуации узнали российские дипломаты, а потом уже и родственники. Кстати, до сих пор близкие Красиловой узнают новости только через посольство — общаться с задержанной напрямую испанские власти все еще не позволяют.

Как сообщили в Россельхознадзоре, ранее никаких запросов на Красилову не поступало. В международный розыск переводчицу также никто не объявлял.

И никаких доказательств, естественно, до сих пор не предоставлено. Поэтому МИД России направил в Испанию ноту, в которой потребовал отказать США в экстрадиции. Девушке уже нашли адвокатов. Но чем закончится история, пока не понятно.

Что дальше?

На данный момент Красилова находится под стражей на Тенерифе. Российские дипломаты уже связались с ней, передали личные вещи. Но теперь все будет зависеть от действий испанских властей.

Между Испанией и США существует договор о выдаче. Получается, Испания обязана передать Красилову. Может ли в ситуацию вмешаться Россия? Как отмечает юрист по международному праву Антон Аранибар, ключевую роль играют отношения между странами.

Россия может попробовать дипломатическим путем обжаловать это решение. Но вряд ли это к чему-то приведет — для Испании важнее отношения с США Антон Аранибар юрист по международному праву.

Таким образом, к формальному поводу для экстрадиции добавляется еще и напряженная политическая ситуация. Возможно, все бы было по-другому, если бы между Россией и США существовали дружеские отношения. А так Испания вынуждена выбирать, и в данном случае у США прав больше.

Отметим при этом, что в случае, когда дело касается выдачи преступников России, Испания не всегда доверяет букве закона. Хотя по Европейской конвенции о выдаче, в которую входят обе страны, делать это обязана. Можно вспомнить, например, скандальную историю Владимира Гусинского, которого Испания в свое время отказалась выдавать российским властям, несмотря на уголовное преследование.

Будет ли Испания проводить собственное расследование дела Красиловой или выдаст ее США на основании одного только бездоказательного запроса — вопрос открытый.

Россияне в американских тюрьмах

Красилова — далеко не первая, у кого случались проблемы с американским законодательством. Так, в 2009 году гражданина России Виктора Бута задержали в Таиланде по запросу американских властей — те обвиняли его в связях с леворадикальной повстанческой группировкой ФАРК. Но тогда Таиланд сначала отказал США в выдаче. Но спустя полтора года Бута все же отправили в Штаты, где его уже посадили в тюрьму.

Жуткая история произошла в прошлом году с российским дальнобойщиком Алексеем Мешковым, приехавшим в США на заработки. В результате ссоры с работодателем его задержали и долгое время удерживали в карцере, после чего отправили в миграционную тюрьму из-за отсутствия необходимых документов. В итоге никаких доказательств вины Мешкова так никто и не предоставил. Однако мужчина провел в американских тюрьмах чуть меньше года, вышел оттуда истощенным и буквально через день умер.

По поводу задержания Красиловой уже успела высказаться Мария Бутина. Ее в 2018 году тоже осудили американские власти, посчитав русской шпионкой, после чего женщина провела 18 месяцев в тюрьме. Бутина заявила, что нынешняя международная обстановка хуже, чем во времена Холодной войны, и выразила желание помочь Красиловой.

В том же духе заявление сделала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав задержание Красиловой «примером охоты на российских граждан, которую США развязали по всему миру».