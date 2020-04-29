Арендную плату временно отменили для кинотеатров и стоматологий в России

Российские кинотеатры и стоматологии на время пандемии освободили от платежей за аренду федерального имущества. Такую меру приняло правительство для поддержки бизнесменов.

«Мера затронет представителей малого и среднего бизнеса. Освобождение будет действовать по платежам за апрель–июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции», — сказано на сайте кабмина.

Распоряжение о временном освобождении от платежей 28 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее кинотеатры и стоматологии включили в список отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Многим компаниям из этого перечня уже предоставили льготы по арендею

«Послабления действуют для сферы туризма, бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг в сфере культуры», — отмечает правительство.

Ограничительные меры ввели в России в конце марта из-за распространения коронавируса. По всей стране закрылись торговые центры, кинотеатры, кафе и другие заведения. Президент Владимир Путин 28 апреля продлил нерабочий период до 11 мая.