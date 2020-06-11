Антитела к коронавирусу нашли у 17,4% москвичей

Иммунитет к коронавирусу есть у 17,4% жителей Москвы по итогам второго этапа тестирования на антитела. По состоянию на 21 мая антитела обнаружили у 12% сдавших кровь на анализ.

«Второй этап тестирования закончен, на сегодняшний день иммунитет формируется, иными словами имеют антитела G 17,4% москвичей», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она подчеркнула, что иммунитет жителей мегаполиса увеличился практически на 5% за две недели.

Тестировать москвичей на антитела к новому вирусу начали 15 мая. Раньше принять участие в тестировании люди могли только по приглашению, теперь это может сделать любой желающий по записи.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что иммунитет к 2019-nCoV может сохраняться в организме человека до года. Об этом сообщил RT.

С начала пандемии российские медики выявили 502 436 случаев COVID-19. Выздоровели 261 150 человек. Умерли от последствий заражения коронавирусом 6532 человека.