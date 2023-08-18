18 августа 2023, 13:19
Американский журналист разоблачил ложь Украины при помощи видео
Redacted: Крымский мост продолжил работу, несмотря на заявления Украины
Обстановка на Крымском мосту осталась оживленной, что полностью противоречит заявлениям Украины. Об этом на YouTube-канале Redacted сообщил американский журналист Патрик Ланкастер.
Он показал кадры с моста и отметил, что движение по нему идет в обычном режиме.
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«Оно весьма интенсивное, хоть и не настолько, как это было раньше. Но причина в ремонтных работах. Вот, смотрите, мост работает. Обстановка абсолютно не такая, какой ее представляет Украина», — сказал журналист.
По словам Ланкастера, в результате последней атаки ВСУ на Крымский мост погибла семейная пара, а Украина говорит об этом как о собственной победе.
Украинские боевики ночью 17 июля нанесли удар по Крымскому мосту двумя надводными беспилотниками. В результате взрыва пострадала автомобильная часть моста, к осени двустороннее движение восстановят.
Для проезда легковых автомобилей Крымский мост открыли 12 июля. Большегрузы попросили использовать паромную переправу.
Крымский мост
Взрыв на Крымском мосту
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