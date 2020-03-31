Алкомаркеты в России попросили закрыть на время карантина

Пандемия коронавируса и карантин действуют на нервы большому числу россиян. Может быть, поэтому в России стали больше покупать алкоголь. Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев считает эту тенденцию негативной. Он попросил премьера Михаила Мишустина закрыть на время алкомареты.

Копия обращения Хамзаева к премьер-министру оказалась в распоряжении РИА «Новости». В документе сказано, что аналитики «Трезвой России» в этом месяце зафиксировали рост продаж алкоголя на 47% по сравнению с мартом 2019 года.

Специалисты проекта провели опрос более шести тысяч совершеннолетних россиян в 60 регионах страны. Результаты показали, что люди стали в два раза больше покупать спиртные напитки. Основной причиной массовой закупки алкоголя опрошенные назвали введение карантина.

Эксперты «Трезвой России» также узнали и о многочисленных скидках, которые делают алкомаркеты и супермаркеты.

«В связи со сложностью происходящих событий, профилактикой алкоголизма, прошу вас принять соответствующие меры: поручить закрыть алкомаркеты, «наливайки» в жилых домах на время карантина», — заявили в «Трезвой России».

Там подчеркнули, что нельзя допускать развития алкоголизма в стране.

Режим изоляции с 30 марта начал действовать в Москве и Подмосковье в связи с коронавирусом. Постепенно такие же меры вводят и в других регионах. Например, карантин поддержали в Вологодской области.

Тем временем, медики рассказали о возможной связи коронавируса и лишнего веса. Последний негативно влияет на течение болезни.