Врачи нашли связь между коронавирусом и лишним весом

Российские вирусологи и диетологи пришли к мнению, что индекс массы тела влияет на переносимость человеком инфекционных и коронавирусных заболеваний. Лишний вес — это фактор риска при болезни.

Прямая связь ожирения и COVID-19 пока не доказана. Но известно, что у пациентов с лишним весом заболевание протекает тяжелее, чем у людей без лишних килограммов. Об этом написала газета «Известия». Диетологи считают, что плохим фактором является меньший объем и глубина легких у больных с ожирением. Из-за этого пневмония у этой группы людей будет развиваться активнее.

Пока российские врачи опираются на статистику зарубежных коллег. Национальная служба здравоохранения Великобритании подсчитала, что около двух третей из числа заразившихся коронавирусом страдают от избыточного веса. Больше всего рискуют те, у кого индекс массы тела выше 40.

Мнение о том, что новый тип коронавируса опасен для людей с ожирением, разделяет глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он советует отказываться от тяжелой и обильной пищи и питаться сбалансировано.

В России зарегистрированы 1836 человек с COVID-19. За прошлые сутки стало известно о 302 новых случаях. Из-за вируса умерли 12 человек. Последняя информация о распространении коронавируса в России и мире — в большом материале «360».