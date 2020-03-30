Режим строгой самоизоляции введут в Вологодской области

Жесткие меры по борьбе с коронавирусом примут в Вологодской области. Вслед за Москвой, Подмосковьем, Калининградской и Мурманской областями на Вологодчине введут режим полной изоляции. Выходить на улицу можно будет за едой и чтобы добраться на работу.

Власти Вологодской области прислушались к совету российского премьер-министра Михаила Мишустина, который призвал региональные власти изучить опыт Москвы и Московской области и запретить жителям без нужды выходить на улицу.

«Вологодская область вводит режим полной самоизоляции для граждан по примеру Москвы и Подмосковья», — заявил на оперативном совещании губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Ранее официальный портал правительства Вологодской области сообщил, что местные больницы готовы к работе в экстремальных условиях пандемии коронавируса.

30 марта к регионам, которые введут на своей территории режим строгой самоизоляции, присоединилась Калининградская область. Там строгие ограничения введут 31 числа.

За минувшие сутки в России умерли три зараженных коронавирусом человека — в Москве, в Санкт-Петербурге и во Владимирской области. Всего в РФ медики зафиксировали 1836 случаев заражения коронавирусом.