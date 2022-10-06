Алексей Учитель покинул оскаровский комитет России | 360°

Общество 06 октября 2022, 07:12 Поделиться Telegram

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Viber Алексей Учитель покинул оскаровский комитет России Режиссер Алексей Учитель покинул оскаровский комитет России РИА «Новости».

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Народный артист РФ, режиссер Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета. Об этом он заявил ТАСС.

«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета, — сказал Учитель».

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Режиссер добавил, что уже проинформировал коллег по организации о своем решении.

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Ранее на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось заявление о том, что президиум Киноакадемии России не будет в этом году выдвигать на соискание премии «Оскар» фильм. Председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай подчеркнул, что не поддерживает это и вышел из комитета. Его примеру последовали режиссеры Андрей Звягинцев, Сергей Бодров-старший, Владимир Котт, Николай Досталь, Вера Сторожева.

Режиссер Андрей Кончаловский сказал, что его не волнует решение не отправлять российский фильм на «Оскар». По его словам, эта премия потеряла свое значение.

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