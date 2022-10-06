Алексей Учитель покинул оскаровский комитет России | 360°

Все новости

Спецоперация

06 октября 2022, 07:57

Власти Запорожья предупредили, что ВСУ стянули в регион рекордное количество армии

Мир

06 октября 2022, 07:53

Жертвами крушения судна у берегов Греции стали 15 мигрантов

Реклама

Мир

06 октября 2022, 07:37

Греция поддержала требование Польши к Германии выплатить военные репарации

Мир

06 октября 2022, 07:32

Иран заявил, что санкции против него и России в итоге ударили по Западу

Мир

06 октября 2022, 07:20

Илон Маск заявил американскому сенатору, что на востоке Украины предпочитают Россию

Технологии

06 октября 2022, 07:20

Компания из Москвы разработала комплекс по изготовлению сырья для утепления труб

Спецоперация

06 октября 2022, 07:19

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Общество

06 октября 2022, 07:12

Алексей Учитель покинул оскаровский комитет России

Происшествия

06 октября 2022, 06:58

Мост разрушен, связи нет. МЧС отправило вертолет Ми-8 на помощь пострадавшим от паводка на Камчатке

Общество

06 октября 2022, 07:12

Алексей Учитель покинул оскаровский комитет России

Режиссер Алексей Учитель покинул оскаровский комитет России

Читать 360tv в

Народный артист РФ, режиссер Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета. Об этом он заявил ТАСС.

«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета, — сказал Учитель».

Реклама

Режиссер добавил, что уже проинформировал коллег по организации о своем решении.

Реклама

Ранее на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось заявление о том, что президиум Киноакадемии России не будет в этом году выдвигать на соискание премии «Оскар» фильм. Председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай подчеркнул, что не поддерживает это и вышел из комитета. Его примеру последовали режиссеры Андрей Звягинцев, Сергей Бодров-старший, Владимир Котт, Николай Досталь, Вера Сторожева.

Режиссер Андрей Кончаловский сказал, что его не волнует решение не отправлять российский фильм на «Оскар». По его словам, эта премия потеряла свое значение.

Кино

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама