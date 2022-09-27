Режиссер Чухрай вышел из состава Российского оскаровского комитета | 360°

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Режиссер Чухрай вышел из состава Российского оскаровского комитета

ТАСС: Чухрай покинул комитет Оскара из-за невыдвижения российского фильма на премию

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Отечественный режиссер Павел Чухрай принял решение покинуть Российской оскаровский комитет из-за решения президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на премию «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм». Об этом сообщил ТАСС.

По мнению Чухрая, Академия приняла неправовое решение, отказавшись выдвигать российскую картину на премию.

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«С членами оскаровской комиссии не советовались, это решение приняли через нашу голову, даже не сочтя нужным сообщить об этом», — заявил он.

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В письме Академии Чухрай сообщил, что сложил с себя полномочия президента комиссии и вышел из ее состава.

Режиссер возглавлял Российской оскаровский комитет с 2021 года. Вместе с ним комиссию покинул и режиссер Николай Досталь.

Пресс-служба Академии кинематографических искусств и наук России сообщала, что в 2022 году не отправит никакой картины в качестве номинации на  престижную американскую кинопремию «Оскар».

Актер Сергей Жигунов ранее заявил, что России не следует отправлять свои картины на «Оскар»,  потому что кинопремия не имеет к стране никакого отношения.

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Премия «Оскар»—2022

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