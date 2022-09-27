Режиссер Кончаловский заявил, что его не волнует решение Киноакадемии не отправлять российские фильмы на «Оскар» | 360°

Знаменитости 27 сентября 2022, 12:55 Поделиться Telegram

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Viber Режиссер Кончаловский заявил, что его не волнует решение Киноакадемии не отправлять российские фильмы на «Оскар»

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Киноакадемия РФ приняла решение не отправлять российские фильмы на премию «Оскар» в этом году. Из-за этого решения из оскаровского комитета уволились режиссеры Павел Чухрай, Николай Досталь и Андрей Звягинцев. В разговоре с kp.ru режиссер Андрей Кончаловский заявил, что ему все равно, отправятся ли российские фильмы на «Оскар».

«Честно говоря, мне все равно, будут наши фильмы номинироваться на „Оскар“ или не будут. Когда-то „Оскар“ был не только премией. Это была путевка в жизни. А сегодня — это шоу», — сказал Кончаловский.

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По его словам, для создателей фильмов сейчас не имеет никакого значения, получат они «Оскар» или нет, особенно если они не живут в США.

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В российском лонг-листе на «Оскар» стояли фильмы «Межсезонье» Александра Ханта, «Декабрь» Клима Шипенко, «Нуучча» Владимира Мункуева, «Сердце пармы» Антона Мегердичева, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого и другие.

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