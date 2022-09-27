Режиссер Кончаловский заявил, что его не волнует решение Киноакадемии не отправлять российские фильмы на «Оскар» | 360°

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Подмосковье
28 сентября 2022, 14:48
Военно-патриотическая игра пройдет в музее-заповеднике в Чехове 29 сентября
Эксклюзив
28 сентября 2022, 14:47
«Великое событие». Власти Запорожья оценили значимость референдума о вхождении в состав России
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Власть
28 сентября 2022, 14:33
Машины уехавших россиян предложили отдавать семьям мобилизованных
Подмосковье
28 сентября 2022, 14:29
Подмосковные автогонщики победили на чемпионате России по ралли-рейдам
Мир
28 сентября 2022, 14:29
Внезапную проверку готовности 50-й смешанной авиабазы объявили в Белоруссии
Власть
28 сентября 2022, 14:26
Песков отреагировал на отказ Зеленского от переговоров с Россией
Эксклюзив
28 сентября 2022, 14:19
Гоблин сравнил благодарность Польши за ЧП на «Северных потоках» с анекдотом
Спецоперация
28 сентября 2022, 14:09
ВКС РФ поразили производственные цеха бронетанкового завода под Харьковом
Знаменитости
28 сентября 2022, 14:06
Названо возможное место похорон Бориса Моисеева