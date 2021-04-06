Албания получит 50 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Россия отправит в Албанию 50 тысяч доз вакцины «Спутник V» от Центра имени Гамалеи. Груз прибудет в течение десяти дней. Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама.

«Мы только что достигли соглашения о поставке в Албанию еще 50 000 доз вакцины „Спутник V“ в течение десяти дней. Мы победим в этой битве силой нашего упорства и оставим пандемию позади туннеля», — написал министр в Facebook.

Позже албанский политик выложил еще один пост, где сообщил, что в аэропорт Ринаса прибыла партия из 22,2 тысячи доз вакцины Pfizer.

Массовая вакцинация от коронавируса в Албании началась 28 марта. В страну должны отправить около миллиона доз китайской вакцины Sinovac, полмиллиона доз американского препарата от компании Pfizer и 40 тысяч доз от AstraZeneca.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что Евросоюз не допускает «Спутник V» на свой рынок из-за страха не выдержать конкуренции.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о растущем интересе к «Спутнику V» за рубежом, несмотря на некую дискредитацию препарата со стороны ЕС.