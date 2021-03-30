Чиновников ЕС уличили в дискредитации российской вакцины от коронавируса ради личной выгоды

Европейские чиновники ради личной выгоды занимаются дискредитацией российской вакцины от коронавируса. При этом они не задумываются над тем, сколько жизней может спасти российский препарат. Об этом говорится в сообщении главы Службы внешней разведки Сергея Иванова, опубликованного на сайте пресс-бюро ведомства.

В качестве примера глава СВР привел слова еврокомиссара Тьерри Бретона, который пообещал не принимать российскую вакцину даже при угрозе жизням сотням тысяч жителям Евросоюза.

Иванов заявил, что чиновники не готовы мириться с ситуацией, когда Россия стремится оказать помощь другим странам, используя собственные достижения в борьбе с пандемией.

«Они пытаются пресечь эту „нездо­ровую“ активность России и принять срочные меры по дискреди­тации созданной российскими учеными вакцины», — написал глава СВР.

В качестве еще одного аргумента он привел сообщение главы отдела по стратегическим коммуникациям и анализу ин­формации Европейской внешнеполитической службы Лутца Гюльнера, который предложил лекарственному регулятору затянуть регистрацию российского препарата, чтобы западные компании заняли все ниши на рынке.

«Сколько жизней за это время можно спасти российской вакциной, они даже не задумываются. <…> Не секрет, что за такую позицию западные произ­водители вакцин, пусть даже не всегда удачных, готовы дорого заплатить. Возможно, это и является основным стимулом для от­ветственных лиц в руководстве ЕС», — говорится в сообщении.

Процедура регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» началась в в Европейском агентстве по лекарственным средствам 4 марта. Дату выдачи лицензии на использование российскому препарату регулятор не назвал до сих пор. Но Еврокомиссия разрешила странам ЕС самостоятельно покупать российскую вакцину.