Конкурент в Европе. «Спутник V» стал главным соперником на рынке вакцин

Евросоюз не торопится допускать «Спутник V» на свой рынок из-за страха, что уже одобренные им препараты не выдержат конкуренции с российским. В этом уверен директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, с которым согласны многие европейцы. Они боятся побочных эффектов от уже применяемых в ЕС препаратов. Тем временем в Европе заражаются все больше людей, а власти объявляют общенациональные локдауны.

Гинцбург заявил, что потребительские свойства «Спутника V» могут затмить иностранных конкурентов.

«Евросоюз не спешит вывести „Спутник V“ как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — сказал он РИА «Новости».

Гинцбург отметил, что не слышал ни одного плохого отзыва от зарубежных коллег о вакцине — лишь поздравления.

Ранее Владимир Путин рассказал о растущем интересе к «Спутнику V» за рубежом, несмотря на некую дискредитацию препарата со стороны ЕС. По словам президента, заявления некоторых чиновников Европы наталкивают на мысль, что заботятся они не о гражданах, а об интересах отдельно взятых компаний.

Это заявление появилось после высказывания еврокомиссара Тьерри Бретона о якобы отсутствии необходимости у Евросоюза в российской вакцине.

Верный «Спутник»

О растущем интересе к российскому препарату за рубежом, а также о страхах ЕС по этому поводу «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт. Он согласился с высказываниями Гинцбурга.

Это чисто конкурентные или антиконкурентные мероприятия, которые выстраивает Евросоюз против „Спутника V“, тем самым нарушая собственные постулаты свободы рынка и прочие Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Депутат бундестага отметил, что «Спутник V» разработан по отличной от многих других препаратов методике. То, чего опасаются в европейских разработках, то есть влияния на ДНК человека, в российской вакцине нет. Об этом граждане ЕС знают.

«Если будет дана свобода выбора, каким препаратом прививаться, думаю, что „Спутник V“ здесь получит серьезное конкурентное преимущество. Его пытаются не допустить в ЕС, потому что сотни миллионов (если не миллиарды) уже инвестированы в те вакцины, которые сейчас народ вообще-то не очень хочет принимать», — подчеркнул Гердт.

По его словам, в ЕС достаточно мало людей действительно идут прививаться. Их пугают побочные эффекты, которые наблюдают после используемых вакцин.

«Когда половина медицинского персонала, привившись [иностранным препаратом], не смогла на следующий день выйти на работу, садики останавливают работу после того, как воспитательницы получают прививку. Эти вещи, как бы их ни пытались замалчивать, они есть», — сказал Гердт.

Без предубеждений

Тем временем директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что российский препарат действительно нужен Европе. Он отметил, что никогда не понимал сомнений и скептицизма по поводу российских усилий по созданию вакцин.

«Я знаю, так как я работал с лучшими российскими учеными, я жил в стране восемь лет. В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин. <...> Я в нее (российскую вакцину — прим. ред.) верю, она нам нужна», — сказал Клюге.

Глава Минздрава Италии Роберто Сперанца также заявил о нужности «Спутника V». По его словам, главное — эффективность препарата, политика же в таких ситуациях должна уходить на второй план.

«Меня не волнует страна происхождения. У нас не должно быть никаких предубеждений. Если вакцина эффективна и безопасна, неважно, американская она, европейская или российская», — пояснил Сперанца.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что Европе следует использовать для вакцинации российский «Спутник V». Если Евросоюз не закажет препарат, то Берлин сделает это самостоятельно. Меркель подчеркнула, что во времена пандемии ЕС должен использовать все вакцины, одобренные Европейским лекарственным регулятором (ЕМА). Тем временем Еврокомиссия не увидела оснований сомневаться в эффективности «Спутника V».

Коронавирус в Европе

Между тем в Европе растет количество заразившихся коронавирусом. Самой зараженной страной стала Франция. За сутки там выявили 67 тысяч новых носителей, а общее число зараженных с начала пандемии — без малого 4,9 миллиона человек. По словам врача-терапевта Маджиды Эль Мохтари, люди хотят получить дозу препарата, однако руководство Европы не может обеспечить им всех.

«К сожалению, сегодня мы пока не в состоянии обеспечить профилактическим противовирусным препаратом всех желающих», — сказал он.

В надежде как-то взять ситуацию с СОVID-19 под контроль власти европейских государств вводят все новые ограничительные меры и общенациональные локдауны. Однако народ устал от них так сильно, что после заявлений Меркель об ужесточении ограничений на Пасху в Германии поползи слухи о недоверии к правительству и об отставке канцлера.