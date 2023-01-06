Общество 06 января 2023, 18:30 Акция в поддержку шеф-редактора «Sputnik Литва» прошла у посольства Латвии в Москве «Sputnik Литва»: акция в поддержку шеф-редактора Касема состоялась у посольства Латвии Соцсети

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Акция в поддержку арестованного шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема прошла у здания посольства Латвии в Москве в пятницу, 6 января. Об этом сообщила пресс-служба медиагруппы.

Всего у здания дипломатического ведомства собрались несколько десятков человек. В руках они держали плакаты, на которых потребовали освободить Касема и обвинили Латвию в уничтожении свободы слова. На мероприятии также присутствовал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

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Латвийские силовики задержали журналиста в Риге 5 января. В тот же день латвийский суд отправил его под арест. Касема подозревают в шпионаже и вменяют преступления по двум статьям, общее наказание по ним может составить 20 лет тюремного заключения.

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Представитель МИД России Мария Захарова расценила задержание журналиста как месть режима диктаторов за свободу и правду.

Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание Касема вопиющим и призвала ООН защитить права журналиста.